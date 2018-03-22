Экс-владелец банка «ФК Открытие» — «Открытие Холдинг» Вадима Беляева пытается в судебном порядке добиться от банка платы за аренду главного офиса. В свою очередь в банке считают, что переплатили за аренду в прошлые годы, пишет РБК .

В Арбитражный суд Москвы подан иск против санируемого банка «ФК Открытие». Истцом выступает ООО «Пауэр Ресорсес», которое контролируется бывшим владельцем банка — «Открытие Холдингом» Вадима Беляева. Иск на 42 млн рублей связан с тем, что банк не платит за аренду своего головного офиса на Летниковской улице в Москве, которым владеет бывший акционер банка, объяснил РБК представитель «Открытие Холдинга». Информагентство направило запрос в «ФК Открытие».

Как указывает РБК, 1 февраля банк «ФК Открытие» уведомил «Открытие Холдинг» о прекращении арендных платежей. Банк мотивировал это тем, что в 2016—2017 годах якобы переплатил за аренду около 186 млн рублей. Как уточнял представитель «Открытие Холдинга», банк не заплатил за аренду в январе и феврале.

Офис банка «ФК Открытие» находится по адресу: Летниковская ул., д. 2, стр. 4 (входит в бизнес-центр «Вивальди Плаза») в районе Павелецкого вокзала. Здание принадлежит организации «Открытие ТЗ», которая контролируется «Открытие Холдингом». В начале декабря зампред ЦБ Василий Поздышев называл «Вивальди Плазу» в числе активов, которые должны вернуться в банк. В холдинге объясняли, что здание находится в залоге по кредиту банку «Траст» (был на санации у банка «ФК Открытие», теперь санируется ЦБ), который обслуживается за счет арендных платежей.

За «Открытие Холдингом» Беляева остался не только офис банка «ФК Открытие», но и товарный знак банка. По данным Роспатента, холдингу принадлежат права на товарный знак банка, слово «Открытие» и его начертание. В компании Беляева оценивают стоимость товарного знака не менее чем в 1 млрд долларов. Пока «Открытие Холдинг» пытается отсудить у банка 1,2 млн рублей — организация не заплатила за пользование товарным знаком в III и IV кварталах.



«ФК Открытие» с августа находится на санации у Центробанка (меры по его оздоровлению осуществляются через контролирующийся регулятором Фонд консолидации банковского сектора). В начале декабря ЦБ объявил, что прекращает взаимодействие с Беляевым в рамках санации банка «ФК Открытие». Перед этим зампред ЦБ Поздышев, не уточняя имен, говорил, что сотрудничать в ходе санации стали не все акционеры банка «ФК Открытие» (Беляев до санации был основным владельцем банка). «Открытие Холдинг» называл решение регулятора «неожиданным и эмоциональным».

