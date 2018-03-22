В Москве задержан бывший депутат Государственной думы Вадим Варшавский, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Варшавского подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». По данным полиции, экс-депутат вместе с соучастниками разработал план хищения денег из финучреждения, у которого в 2015 году решением Центробанка была отозвана лицензия.

Отмечается, что бывший парламентарий присвоил деньги по кредитному договору с КБ «Петрокоммерц». Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Варшавский задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, «Петрокоммерц» в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (входил в состав «Эстар» депутата Варшавского) кредит на 2,78 млрд рублей, который в итоге так и не был возвращен. По данным «Коммерсанта», личное поручительство по кредиту дал сам Варшавский.

В конце 2016 года у Варшавского дома, а также в офисе компании «Эстар» прошли обыски.