Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил возможности повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ) в России с 13%, установленных в настоящее время, до 15%. Если такое решение будет властями признано целесообразным, отметил вице-премьер, то полученные в бюджет от этого дополнительные средства должны быть направлены на такие отрасли социального обеспечения, как здравоохранение и образование.



«Уже достаточно давно, это не было секретом, идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы, самые разные темы обсуждались. Одна из тем, которая обсуждалась, — это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами», — заявил Дворкович в ходе встречи со студентами РЭУ имени Плеханова.

«Это число — 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс», — пояснил он и отметил, что налоги в стране не должны быть избыточными и не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.

«Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно, прежде чем принять законодательное решение», — добавил Дворкович.

«Если такое предложение будет официально внесено — я не знаю, внесено оно или нет — оно должно обсуждаться в правительстве, в парламенте... Окончательное решение примет президент», — подытожил вице-премьер.

Напомним, что ранее газета «Ведомости» сообщила об обсуждении возможности повышения НДФЛ с 13% до 15% на одном из первых после выборов президента РФ совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова сказала изданию, что в Кабмине обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения.