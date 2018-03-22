Платформа Coinbase в течение месяца откажется от поддержки мультиподписных криптовалютных кошельков, которые были запущены для предоставления клиентам возможностей управлять своими приватными ключами и следить за безопасностью, используя интерфейс Coinbase.

Пользователям рекомендуется убедиться, что у них есть два приватных ключа, с помощью которых они смогут управлять своими активами. Иначе, им следует вывести свои активы из кошелька до 19 апреля. После этой даты доступ к мультиподписному адресу потребует использования программного обеспечения третьей стороны, сообщает Сoinfox .

Как поясняет Coinbase, в то время как форки биткоина становятся все более частыми, сложность мультиподписных кошельков препятствует поддержке вывода активов, появившихся в результате форка. Компания уже прекратила создание новых мультиподписных кошельков в связи с низкой популярностью и негативными отзывами клиентов.