Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на все сроки снизилась — на 0,241—0,611 процентного пункта, наиболее заметное сокращение зафиксировано для депозитов на срок до 90 дней.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март

6,211

6,995

7,821

7,850

8,123

Апрель 5,970

6,384

7,508 7,344

7,749



По всем долларовым вкладам базовая доходность также уменьшилась — на 0,012—0,588 п. п.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март

0,523

1,626

1,429

1,989

2,685

Апрель

0,511

1,038

1,162

1,919

2,548



Базовая доходность вкладов до востребования и на срок до 90 дней в евро не изменилась, на срок от 91 до 180 дней и от 181 дня до года — выросла (в таблице такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,025 п. п. в обоих случаях, а на срок более года — снизилась на 0,037 п.п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март

0,073

0,010

0,084

0,180

0,305

Апрель

0,073

0,010 0,109

0,205

0,268



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).