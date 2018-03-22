Базовая доходность вкладов в рублях снизилась.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на все сроки снизилась — на 0,241—0,611 процентного пункта, наиболее заметное сокращение зафиксировано для депозитов на срок до 90 дней.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
6,211
|
6,995
|
7,821
|
7,850
|
8,123
|
Апрель
|
5,970
|6,384
|7,508
|7,344
|
7,749
По всем долларовым вкладам базовая доходность также уменьшилась — на 0,012—0,588 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
0,523
|
1,626
|
1,429
|
1,989
|
2,685
|
Апрель
|
0,511
|1,038
|
1,162
|1,919
|
2,548
Базовая доходность вкладов до востребования и на срок до 90 дней в евро не изменилась, на срок от 91 до 180 дней и от 181 дня до года — выросла (в таблице такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,025 п. п. в обоих случаях, а на срок более года — снизилась на 0,037 п.п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
0,073
|
0,010
|
0,084
|
0,180
|
0,305
|
Апрель
|
0,073
|0,010
|
0,109
|
0,205
|
0,268
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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