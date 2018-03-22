Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, уменьшился в январе в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос в годовом выражении (по сравнению с январем-2017). Об этом свидетельствуют данные сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2018 году» и статистика предыдущих периодов.

Так, в январе 2018 года из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 571 млн долларов в эквиваленте: в страны СНГ — на 401 млн долларов, в страны дальнего зарубежья — на 171 млн.

В Россию из-за границы физлицам за отчетный месяц поступило переводов на 186 млн долларов: 113 млн из СНГ и 73 млн из дальнего зарубежья.

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в январе, таким образом, 385 млн долларов.

Напомним, что в декабре 2017 года общий объем переводов из РФ составил 754 млн долларов, в Россию — 247 млн.

В январе 2017 года объем переводов из РФ равнялся 500 млн долларов, в Россию — 171 млн.



Как следует из материалов Центробанка, статистика 2018 года учитывает переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер», а также через Почту России. Годом ранее в январе еще учитывались переводы через Anelik и InterExpress. Напомним, платежная система InterExpress официально была исключена из реестра ЦБ в середине мая 2017 года из-за отзыва лицензии у ее оператора (Интеркоопбанка), а в августе из реестра выбыла платежная система Anelik по той же причине (ее оператором выступал банк «Анелик Ру»).