Совет Адвокатской палаты Московской области в среду единогласным решением лишил статуса адвоката Леонида Шарыя. В ходе заседания полностью подтвердились доводы его бывшего клиента, экс-предправления Эргобанка Вячеслава Бармина, о том, что тот не только уговаривал своего доверителя явиться с повинной, но и дал против него показания следователю, стало известно газете «Коммерсант».

Заседание совета началось с оглашения заявления бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина, процесс в отношении которого по обвинению в хищении из собственного кредитного учреждения 758 млн рублей сейчас проходит в Тверском райсуде столицы. Из заявления следовало, что адвокат Шарый настойчиво убеждал клиента осуществить явку с повинной, которая якобы его спасет в сложившейся ситуации. В итоге юрист сам подготовил соответствующий документ, который прислал на электронную почту клиента, для того чтобы тот мог использовать его при раскаянии в Следственном комитете РФ. Более того, еще до того, как экс-банкир расторг с ним договор, защитник Шарый дал показания против своего клиента в качестве свидетеля.

«На допрос его никто не вызывал, он пришел сам. Фактически у следствия по уголовному делу есть только одно вещественное доказательство — заверенные адвокатом Шарыем копии расходных кассовых ордеров, по которым господин Бармин якобы получил в банке деньги», — заявила «Коммерсанту» представлявшая в совете адвокатской палаты интересы банкира адвокат Анна Паничева.

Выступление самого Шарыя заняло примерно десять минут. В частности, он пытался убедить коллег, что не являлся защитником Бармина по уголовному делу, а давать показания в качестве свидетеля должен любой гражданин. В свою очередь его представитель Михаил Зефиров заявил, что все утверждения заявителя голословны. На это Бармин возразил, что четверо других сотрудников Эргобанка, с которыми Леонид Шарый также заключил соглашения, сейчас дают против него в суде показания в качестве свидетелей обвинения.

«К полученной от меня информации адвокат Шарый не относился как к адвокатской тайне, не использовал для моей защиты, а, наоборот, предав мои интересы, направил против меня», — добавил Вячеслав Бармин.

Письменное голосование по судьбе Шарыя заняло у полутора десятков членов совета адвокатской палаты не более пяти минут. Все они пришли к выводу, что их коллега нарушил не только Кодекс профессиональной этики адвоката, но и закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В итоге единогласным решением Леонид Шарый был лишен адвокатского статуса. Сам он вчера обсуждать случившееся с «Коммерсантом» не стал.

В свою очередь адвокат Паничева заявила газете, что за свою многолетнюю практику с подобным поведением коллеги сталкивается впервые. «Адвокаты иногда могут ошибаться, допускать какие-то нарушения, но это из ряда вон выходящий случай. Выслушав его позицию, я пришла к выводу, что человек с 15-летним стажем не знает элементарных законов и основ адвокатской деятельности. Это непоправимо и неизлечимо. Другое решение в отношении Шарыя было, на мой взгляд, просто невозможно», — резюмировала она.

«Коммерсант» также указывает, что 10 января 2018 года, на следующий день после того, как в газете вышла заметка под названием «Адвокат набросал банкиру явку с повинной», защитник Шарый подал в суд иск о защите чести и достоинства, потребовав опровергнуть «недостоверные сведения» о том, что он «дал показания против обвиняемого (Бармина. — Прим. «Коммерсанта») в качестве свидетеля», а также то, что «помогал другим руководителям Эргобанка, которые, судя по всему, решили сделать бывшего председателя правления козлом отпущения». Тогда же Леонид Шарый написал в ОВД «Крылатское» заявление о привлечении Вячеслава Бармина к ответственности за клевету (статья 128.1 Уголовного кодекса РФ).



Как напоминает «Коммерсант», к услугам полковника ФСБ в отставке — адвоката Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал обратиться один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии. В следующем году временная администрация несколько раз обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения из Эргобанка Вячеславом Барминым 780 млн рублей, однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и главное следственное управление СК РФ оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили. Уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») возбудили лишь в январе 2017 года, после обращения в правоохранительные органы председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Рассматривать это дело Тверской райсуд Москвы начал в январе 2018 года.