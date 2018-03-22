Младший брат колумбийского наркобарона и политика Пабло Эскобара Роберто Эскобар, также известный в мире наркоторговли как El Osito, запускает собственную криптовалюту Diet Bitcoin (DDX). Он уверен, что этот хардфорк биткоина является облегченной и более быстрой версией биткоина и просуществует на криптовалютном рынке дольше других проектов.

«Я, Роберто де Хесус Эскобар Гавирия — первый человек в мире, который публично заявляет, что биткоин был создан американским правительством. И я не буду последним, кто это заявил. Мир проснется. Мир увидит, что они создали. Они тоже это увидят, но будет поздно. ЦРУ обнаружит, что миру все известно, и ЦРУ попытается продать все токены, и оно уничтожит цену биткоина. Поэтому я создаю свою собственную криптовалюту, которую назвал Diet Bitcoin (DDX)», — с такого эпиграфа начинается whitepaper проекта.

С помощью ICO Эскобар пытается привлечь в проект инвестиции, сообщает Anycoin . На предпродажах в течение еще 53 дней потенциальным инвесторам предлагают приобрести 300 тысяч токенов DDX со скидкой в 96% от заявленной цены в $50 за единицу. На следующем этапе еще 300 млн токенов будут доступны по цене $100, а цена последних 400 тысяч токенов уже установлена на уровне $1000 за штуку.

«Каждый должен услышать эту новость. Идите на www.dietbitcoinICO.org и купите столько Diet Bitcoin, сколько сможете. Они будут стоить очень дорого, ведь их столько же, сколько и биткоинов, только по цене, которая сейчас в 4000 раз дешевле», — говорится на сайте проекта.

Также в его ближайших планах — открытие собственной торговой площадки, разработка клиентов для работы с альткоином на ПК, добавление его в списки CoinMarketCap и криптобирж, запуск майнинга и криптокошелька для мобильной и веб-версий.