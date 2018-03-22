Банк России обязал кредитные организации отчитываться перед ним о том, проводили ли они платежи во время кибератак. Их софт должен быть настроен так, чтобы бороться с вирусами и одновременно проводить клиентские трансакции.

Как пишут «Известия» , при высоком уровне киберзащиты кредитной организации нападение мошенников на банк не приводит к блокировке трансакций. При низком же уровне атака может привести к остановке работы информационных систем и операций, пояснили в Центробанке.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, иногда блокирование трансакций является для банков критичным: речь идет о ситуациях, когда кибермошенники проникли в информационную систему кредитной организации и нацелились на кражу базы данных клиентов. Чтобы остановить утечку данных, банку приходится отключать работу информационной системы и, соответственно, останавливать проведение операций.

Банкам нужно будет обновить софт и настроить его так, чтобы одновременно бороться с вирусами и проводить трансакции. Таким образом, клиентам будет гарантировано и проведение платежей, и сохранность средств на картах.

Напомним, в прошлом году из российских банков было похищено более 1 млрд рублей.