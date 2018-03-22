Банк «Центр-инвест» за 2017 год улучшил свою позицию в ежегодном рейтинге надежности международного делового журнала «Forbes» на 8 пунктов и занял 31-е место.

Составители рейтинга ранжировали крупнейшие банки России по наличию долгосрочных международных рейтингов от ведущих мировых агентств — Moody’s, S&P, Fitch, RAEX и АКРА, а также по активам, достаточности и рентабельности собственного капитала на 01.01.2018 г.

В декабре 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте банка «Центр-инвест» на уровне Ba3 со стабильным прогнозом. «Центр-инвест» — единственный банк на Юге России, который имеет международный рейтинг с 2006 года.

По МСФО чистая прибыль банка «Центр-инвест» за 2017 год выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,43 млрд рублей. Совокупные активы банка за год выросли на 6% и превысили 102,6 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Капитал банка составил 12,6 млрд рублей (+10%).

Высокая надежность и эффективность доказывают, что банк «Центр-инвест» успешно использует бизнес-модель трансформационного банкинга, к которой сегодня стремятся все участники рынка и регуляторы.