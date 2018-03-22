Банк «Русский Стандарт» представил обновленный мобильный банк RSB Mobile для iOS и Android. О новых сервисах рассказывается в релизе кредитной организации, распространенном в четверг.

Так, теперь все клиенты могут через мобильный банк RSB Mobile принять участие в акции «Приведи друга». При оформлении карты банка по рекомендации и клиент, и его друг получают до 1 тыс. дополнительных кешбэк-бонусов.

Клиенты, которые планируют поездку за границу или путешествие по России, смогут в мобильном банке оформить страховой полис для выезжающих за рубеж.

Еще одно нововведение в мобильном банке (только на Android) — теперь воспользоваться картой «Банк в кармане» в RSB Mobile можно даже до того, как клиент получил ее: совершать платежи и переводы себе и другим клиентам банка «Русский Стандарт» в приложении.



Обновление RSB Mobile для iOS доступно в официальном магазине App Store, для Android — в магазине Google Play.