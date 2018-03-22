Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) занял 30 строчку в ежегодном рейтинге 100 самых надежных российских банков журнала Forbes.

Для составления рейтинга Forbes учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе банки отбирались исходя из трех параметров: наличие рейтинга, активы, доля вкладов физических лиц более 3% пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывали общее количество наивысших рейтингов. Рейтинг надежности Forbes разделен на 5 групп. Банк «ГЛОБЭКС» вошел во вторую группу, где присутствуют банки, которые обладают международными рейтингами на уровне BB и BB- (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять свои обязательства.