Выбраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам белгородского Вэлтон Банка, чья лицензия была аннулирована 15 марта текущего года, и банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), у которого лицензия в тот же день была отозвана . Об этом сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Так, вкладчикам Вэлтон Банка компенсации по вкладам выплатит Росгосстрах Банк, а клиентам КБ «Кредит Экспресс» — Россельхозбанк.

Прием заявлений и иных необходимых документов от вкладчиков Вэлтон Банка начнется 26 марта 2018 года, от вкладчиков «Кредит Экспресса» — 27 марта. В те же даты начнутся сами компенсационные выплаты.



Официальные сообщения для вкладчиков указанных банков, в том числе индивидуальных предпринимателей, о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены на сайте АСВ (23 марта для клиентов Вэлтон Банка и 26 марта для вкладчиков «Кредит Экспресса»), а также в прессе (28 марта в газете «Комсомольская правда — Белгород» и 27 марта в «Российской газете» соответственно).

