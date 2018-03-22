Центральный банк России с 22 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,4954 руб., что ниже предыдущего дня на 20,79 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 66,48 коп.

«Держим руку на пульсе, поскольку восстановление пары доллар/рубль до отметки 57,45 руб. за «американца» вернет покупателям силу. Моя цель по курсу доллара на закрытие четверга находится в диапазоне 57,20-57,30 руб. Пара евро/рубль сегодня достигнет отметки 70,60 руб. за единицу европейской валюты», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Николая Ширяева, эксперта «Международного финансового центра», небольшой всплеск стоимости доллара ожидаемо снизит цену рубля, но просадка не будет глубокой, за американскую валюту сегодня так и не будут давать 58 рублей. А вот для укрепления рубля больше факторов, поэтому воспользоваться ростом нефтяных котировок и положительной истории публикаций отчетности крупнейших нефте-газовых компаний инвесторы смогут уже утром, интерес подогревается новым ралли.