Альфа-Банк, владевший еще шесть лет назад сетью «Елки-палки», решил вернуться на рынок общепита. Как стало известно «Коммерсанту», одна из структур банка, выкупив допэмиссию, получила блок-пакет акций нового российского франчайзи Sbarro. Средства пойдут на открытие 300 пиццерий до 2028 года.

О том, что одна из структур Альфа-Банка вошла в капитал ООО «Сбарро Рус» — нового мастер-франчайзи в России, Казахстане и Азербайджане американской сети пиццерий Sbarro, — рассказали два источника газеты, знакомые с планами компании. В Sbarro и Альфа-Банке подтвердили эту информацию. Структура «Альфы» стала владельцем блокирующего пакета акций HoReCa Band Group Ltd. (H. B. G.; эта компания управляет бизнесом «Сбарро Рус») в феврале 2018 года, сообщили в пресс-службе последней. Там уточнили, что новый совладелец получил пакет в результате допэмиссии акции, став финансовым инвестором. Инвестиции «Альфы», как утверждают в банке, позволят франчайзи Sbarro увеличить до 300 число ресторанов в течение десяти лет. Стороны не раскрывают другие детали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в феврале 2018 года владельцем 100% «Сбарро Рус» вместо экс-директора по стратегии «Г. М. Р. Планета гостеприимства» (бывший мастер-франчайзи Sbarro в России) Ильи Скороходова стала кипрская «Эйч. Би. Джи. Хорека Бэнд Групп». В марте эта компания также получила 25% в ООО «Хорека Бэнд Мэнэджмент», доля Скороходова сократилась до 75%. До этого в «Хорека Бэнд Мэнэджмент» по 42% принадлежало бывшему финансовому директору X5 Retail Group Виталию Подольскому и Александру Волкову. Подольский от официальных комментариев отказался, связаться с Волковым «Коммерсанту» не удалось.

Согласно презентации «Сбарро Рус» (есть у издания), сеть рассматривала возможность привлечения 3,5 млн долларов за счет допэмиссии в размере 52,5%. Средства планировалось направить на погашение кредитов и финансирование программы развития в 2018 году с целью выхода на операционную прибыль. Из презентации следует, что основатели вложили около 800 тыс. долларов (45,98 млн рублей по текущему курсу) и привлекли кредиты на 57 млн рублей, из них 50 млн — заем Альфа-Банка.

H. B. G. в конце 2017 года перезапустила бренд Sbarro в России, компания получила эксклюзивную мастер-франшизу на развитие ресторанов этой сети. Sbarro работает на российском рынке с 1997 года, ее развитием занималась «Г. М. Р. Планета гостеприимства» семьи Елашвили, но эта компания потеряла право использовать бренд из-за финансовых проблем. Еще в 2012 году семья Елашвили выкупила у «дочки» «Альфы» Alfa Capital Partners созданную ресторатором Аркадием Новиковым сеть «Елки-палки» (сейчас не существует).



Новый франчайзинговый партнер Sbarro в России за первые полтора года с момента заключения договора смог осуществить разработку специального компактного формата пиццерий для фуд-кортов, комментирует генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ключевым вопросом оставалось привлечение финансирования, поэтому вхождение в капитал структуры Альфа-Банка сформировало возможности для активизации органического роста и выхода на плановые показатели по открытию новых ресторанов, которых ожидается не менее 25 объектов в год, продолжает он. Торговые центры в России, считает эксперт, сталкиваются с необходимостью оптимизации площадей, выделенных для торговли, и увеличивают зоны общественного питания и развлечений, поэтому планы развития с учетом адаптации нового концепта именно под фуд-корты выглядят вполне адекватными.