Александр Малахов назначен управляющим поволжского филиала Банка «ГЛОБЭКС». В новой должности Александр будет курировать развитие бизнеса в региональных центрах Банка в Самаре и Тольятти.

Александр пришел в Банк на должность руководителя корпоративного бизнеса тольяттинского регионального центра летом 2017 года. Уже в декабре он возглавил региональный центр в Тольятти. До работы в «ГЛОБЭКС» Банке Александр занимал руководящие посты в банке ЗЕНИТ, Военно-Промышленном банке, Судостроительном банке и других. Опыт Александра Малахова насчитывает более 10 лет работы с корпоративными клиентами, в том числе, с дочерними структурами иностранных концернов и государственными предприятиями. Александр имеет высшее техническое образование, окончил Тольяттинский государственный университет.