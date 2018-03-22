Оплачивая покупку билетов в сети кинотеатров «Киномакс» с телефона при помощи сервисов бесконтактной оплаты** держатели карт Visa получают скидку 10% и увеличенную порцию попкорна. За оплату смартфоном любой покупки от 100 рублей РФ в сети кофеен «Хлеб насущный» предусмотрен десерт в подарок.

Предложение действует в Москве, Красноярске, Тюмени, Перми, Уфе, Иркутске, Казани, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Подробные условия акции, количество призов, срок, место и порядок получения приза можно узнать на сайте платежной системы Visа .

* Организатор акции – платежная система Visa. Срок проведения акции – с 1.03.2018 г. до 30.03.2018 г.

** Чтобы воспользоваться данными предложениями смартфон должен иметь функцию бесконтактной оплаты, карта Visa должа быть зарегистрирована в соответствующем приложении.