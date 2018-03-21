Как сталоизвестно газете «Коммерсант», Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «БФГ-Кредит» Павла Дойнова. Он обвиняется в хищении почти 2,3 млрд рублей из признанного банкротом кредитного учреждения, где свои средства держали «Первый канал» и ВГТРК. Эти деньги были выведены из банка незадолго до отзыва его лицензии, а сам Павел Дойнов уехал из России еще до возбуждения уголовного дела.

Арестовать Дойнова попросил следователь Следственного комитета РФ, который лишь недавно принял к производству возбужденное в октябре 2016 года уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Его предшественник, следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Александр Сорокин, в сентябре прошлого года все тем же Басманным судом был приговорен к восьми годам колонии за взятку в размере 50 тыс. долларов. Деньги он получил за возбуждение уголовного дела и арест активов совладельцев банка «БФГ-Кредит» — известного кинопродюсера Юрия Глоцера (в августе прошлого года признан банкротом) и его сына Филиппа, а также признание потерпевшей по делу еще одной собственницы банка — Тамары Хорошиловой, с личного счета которой накануне краха банка было незаконно выведено 44 млн долларов.

В ходатайстве СК об аресте Павла Дойнова, по данным «Коммерсанта», были приведены стандартные доводы. В частности, следователь отметил, что тот обвиняется в совершении тяжкого преступления, при этом фигурант от следствия скрылся еще до возбуждения уголовного дела и объявлен в международный розыск.

Адвокат по назначению Дойнова Александр Маслов против ареста возражал. По его словам, инкриминируемое подзащитному деяние относится к предпринимательской деятельности, в связи с чем самая строгая мера пресечения в этом случае применена быть не может. Кроме того, защитник отметил, что Дойнов покинул территорию страны еще до начала расследования, а СК не представил в суд никаких доказательств того, что его подзащитный знает о своем уголовном преследовании на родине. Впрочем, судья Наталья Дударь доводы адвоката сочла неубедительными и заочно арестовала Павла Дойнова на два месяца. В ближайшее время его начнут искать по линии Интерпола.

Как напоминает «Коммерсант», основанием для разбирательства относительно исчезновения почти 2,3 млрд рублей из «БФГ-Кредита» незадолго до отзыва его лицензии из-за полной утраты собственных средств (это произошло 27 июля 2016-го, а в сентябре того же года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом) стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка. В ходе расследования было установлено, что деньги вкладчиков, среди которых были «Первый канал» и ВГТРК, а также Департамент строительства Москвы, выводились из банка под видом кредитов с декабря 2015 года по февраль 2016-го. Следствием были установлены и несколько подставных фирм, на счета которых ушли деньги. Все они оказались подконтрольны Павлу Дойнову. Впрочем, когда все это выяснилось, тот уже находился за пределами России.



На 1 января 2018 года «БФГ-Кредит» оставался должен кредиторам более 42 млрд рублей. На эту дату в суды было подано 457 исковых заявлений о взыскании с должников банка более чем 4,5 млрд рублей. Практически все они были удовлетворены, однако в рамках исполнительного производства удалось взыскать лишь половину этой суммы.

