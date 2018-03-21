Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым, чтобы представители нижней палаты парламента в Центробанке отчитывались перед Госдумой о своей работе в финансовом органе.



«Было предложение, чтобы мы более активно работали по вопросам в том числе представительства Госдумы в совете директоров, Национальном (финансовом) совете Центрального банка», — отметил спикер.

«Давайте мы подумаем на этот счет с тем, чтобы представители Госдумы нам рассказывали о (своей) работе, информировали и отчитывались о том, как они представляют Госдуму в этом органе», — предложил он.

Госдума в среду проголосовала за освобождение Надежды Савинской от должности члена совета директоров Банка России. Соответствующее представление ранее направил в нижнюю палату парламента ЦБ.

Согласно закону, в полномочия Госдумы входит утверждение, а также и освобождение от должности членов совета директоров Банка России. Палата также направляет и отзывает своих представителей в Национальном финансовом совете в рамках своей квоты.