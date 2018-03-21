Предприниматели Москвы, ориентированные на экспорт, теперь смогут получить кредитное финансирование под 5% годовых. Столичные власти впервые запустили такой кредитный инструмент для городского экспортно-ориентированного бизнеса, сообщил Алексей Фурсин. Москва, как экспортер номер один среди регионов, в первую очередь заинтересована в открытии новых рынков сбыта и продвижении бренда Made in Moscow.

По его словам, до конца 2018 года на кредитную программу есть порядка 1 млрд рублей. Реализацией финансирования будет заниматься подведомственная структура департамента - Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).

Заемные средства экспортеры смогут использовать на приобретение нового оборудования, финансирование опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, приобретение услуг промышленного инжиниринга, приобретение программного обеспечения для промышленных нужд, рефинансирование инвестиционных кредитов банков, а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Также заемные средства можно будет использовать на проведение выставок, конференций и презентаций, на сертификацию в странах ближнего и дальнего зарубежья, получение патентов и свидетельств, сообщает ТАСС .

Основное требование к предпринимателям- заемщикам - доля выручки от экспорта в страны дальнего или ближнего зарубежья должна составлять не менее 1% от годовой выручки предприятия. Минимальный займ будет составлять 10 млн рублей, а максимальный займ - 50 млн рублей, срок выплаты - пять лет.