Кремль не располагает информацией о том, помогали ли российские IT-специалисты Венесуэле создавать национальную криптовалюту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет, и я не знаю, что является источником этой информации», — сказал Песков, отвечая на вопрос, оказывала ли Россия или российские специалисты поддержку Венесуэле в запуске национальной криптовалюты.



«Также я не знаю, насколько она соответствует действительности», — добавил он.

В среду в СМИ появилась информация, что Россия может быть причастна к появлению el petro.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту el petro. Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж el petro достиг 735 млн долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Также в стране возникают и другие альтернативные цифровые валюты.