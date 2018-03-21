Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров, передает ТАСС.



Решение о разрыве программы экономического сотрудничества было принято без обсуждения. О его принятии сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Принято единогласно», — заявил он.

Данная программа была рассчитана на 2011—2020 годы. Она предусматривает сотрудничество в сфере свободной торговли и защиты инвестиций, а также создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и свободного передвижения граждан обеих стран.

