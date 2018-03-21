Через «Тинькофф Бизнес» водители, не работающие с каким-либо таксопарком, смогут оформить ИП с открытием счета в Тинькофф Банке и подключиться к системе «Яндекс.Такси». В совместную программу также входит бухгалтерское обслуживание и автоматизация уплаты налогов, отметили в компании.

Совместная программа предусматривает полный комплекс процедур: регистрацию в налоговой инспекции, оперативное открытие расчетного счета, выдачу корпоративной и индивидуальной банковских карт Тинькофф Банка, бухгалтерское обслуживание и автоматизацию уплаты налогов, говорится в сообщении кредитной организации.

Программа уже прошла тестирование в Москве и Московской области и теперь доступна водителям в других крупных городах России — Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Челябинске, Волгограде, Краснодаре, Перми. Партнеры планируют расширить действие программы на новые города по всей России в ближайшие месяцы.

Чтобы присоединиться к программе, водителям нужно обратиться с документами в ближайший центр «Яндекс.Такси».