В Новосибирске завершился уголовный процесс над известным адвокатом, бывшим судьей Александром Самковым. По версии следствия, он убедил экс-сотрудницу филиала ВТБ Ирину Долгову, проходившую по делу о хищении 1 млрд рублей, что за 1,8 млн поможет ей добиться смягчения приговора, а еще за 8 млн рублей будет оставлен без рассмотрения иск ВТБ к ней, пишет «Коммерсант».

Согласно материалам расследования, весной 2016 года на Долгову, занимавшую должность заместителя управляющего филиалом ВТБ, вышел адвокат Самков. По словам бывшей сотрудницы банка, юрист был досконально знаком со всеми материалами указанного дела на 1 млрд рублей, хотя ни на одном из судебных заседаний, проходивших в Железнодорожном райсуде с 2012 года, она его не встречала. Адвокат даже спрогнозировал для нее исход судебного разбирательства — восемь лет колонии, отметила Долгова.

Помощь в смягчении наказания до трех лет и семи месяцев лишения свободы юрист оценил в 1,8 млн рублей, указывается в деле. Еще 8 млн рублей составляла плата за оставление без рассмотрения иска ВТБ к Долговой. Бывшей служащей банка, согласно ее показаниям, адвокат дал понять, что хорошо знаком с судьей, который рассматривает ее дело, а также с гособвинителем. Среди условий, выдвинутым решальщиком, было признание Долговой вины и отказ от подачи апелляции.

О поступившем предложении Ирина Долгова сообщила в новосибирское управление ФСБ, и последующие встречи с адвокатом Самковым записывались. 11 апреля 2016 года при передаче 1,8 млн рублей правоохранители задержали приятелей адвоката. Они сообщили, что деньги предназначались Самкову, которого отправили в СИЗО. В управлении Следственного комитета РФ в отношении юриста завели дело о мошенничестве.

Следователи посчитали, что он не мог повлиять на приговор бывшей сотруднице банка, а деньги хотел похитить. Сама же Долгова, как указывается в деле, полагала, что часть из той суммы, которую ее просили заплатить, пойдет на взятки правоохранителям и судьям.

Ознакомившись с материалами дела, адвокат Самков признал вину и попросил провести судебный процесс по упрощенной процедуре (без исследования доказательств и допроса свидетелей). Однако против этого выступила Долгова, и дело слушалось в обычном порядке.

Экс-менеджер филиала ВТБ, которая по своему делу получила 8,5 года колонии, требовала наказать адвоката как можно строже и выплатить ей 1 млн рублей компенсации морального вреда. Как сообщила «Коммерсанту» помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева, она запросила для юриста 4,5 года лишения свободы и штраф в размере 700 тыс. рублей.

На судебном процессе Самков отказался от признательных заявлений, пояснив, что дал их, чтобы его отпустили под домашний арест. Показания Долговой он назвал оговором.



Посчитав вину адвоката доказанной, Центральный райсуд Новосибирска назначил ему за покушение на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) три года условно и штраф в размере 0,5 млн рублей. До его выплаты под арестом будет находиться Toyota Land Cruiser 100, принадлежавшая Самкову. Также суд запретил юристу в течение трех лет заниматься адвокатской практикой.

