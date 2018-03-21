Низкие темпы восстановления экономики обеспечат лишь ограниченный рост российского банковского сектора в текущем году. Об этом говорится в опубликованном накануне отчете S&P Global Ratings «Прогноз развития российского банковского сектора на 2018 год: уровень конкуренции растет, санкции сдерживают развитие бизнеса».

В рейтинговом агентстве ожидают, что рост активов банковского сектора РФ в 2018 году составит 7—10% на фоне медленного восстановления экономики. Оценка S&P обусловлена прогнозом относительно цен на нефть на уровне в среднем около 60 долларов за баррель в 2018 году и 55 долларов в 2019-м, а также ожидаемыми темпами экономического роста на уровне 1,8% в 2018-м и в среднем 1,7% в год в 2019—2021 годах, следует из релиза. Снижение процентных ставок может обусловить небольшое повышение спроса на кредиты в корпоративном секторе, что позволит банкам увеличить портфели корпоративных кредитов. Агентство также указывает на относительно хорошую динамику розничного кредитования в 2018 году, обусловленную главным образом развитием ипотечного кредитования.

«Мы отмечаем признаки восстановления объемов кредитования в корпоративном сегменте, хотя и прогнозируем менее высокие темпы роста, чем в период расширения кредитования в 2013—2016 годах», — говорится в обзоре. Компании существенно снизили долговую нагрузку в последние несколько лет и придерживались очень взвешенного подхода в отношении новых капиталовложений и заимствований. По мнению агентства, объем кредитов компаниям может увеличиться примерно на 4—6%. Аналитики полагают, что операционная среда остается слишком неопределенной, для того чтобы компании могли возобновить долгосрочные инвестиционные программы.

Прогноз роста в сегменте кредитования физических лиц более позитивный. Потребительский спрос умеренно вырос в 2017 году, подтолкнув банки к более агрессивному принятию рисков в сегменте потребительского кредитования. Объем портфелей розничных кредитов вырос примерно на 11% в 2017-м, при этом почти половина этого роста пришлась на ипотечное кредитование. По оценкам S&P, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13—15%. Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции (3% в 2018 году и 4% в среднесрочной перспективе, что является целевым показателем Банка России).

На фоне стагнации цен на недвижимость и снижения процентных ставок ипотечное кредитование останется важным фактором, определяющим рост розничных кредитных портфелей в 2018 году, считают эксперты. В 2017-м портфель ипотечных кредитов банковского сектора увеличился на 13%, его объем превысил 5 трлн рублей. S&P прогнозирует дальнейший рост в этом сегменте — на 8—10% в 2018 году.

В 2013—2017 годах доля ипотечных кредитов в совокупных портфелях розничных кредитов банков увеличилась с 26% до примерно 49%, а доля необеспеченного кредитования в розничном сегменте существенно снизилась, что обусловило улучшение профиля кредитных рисков розничных портфелей банков. Тем не менее в агентстве полагают, что доля ипотечных кредитов в розничных портфелях банков стабилизируется и даже несколько снизится, поскольку темпы роста необеспеченного кредитования восстанавливаются на фоне улучшения экономических условий.



По мнению S&P, после 2018 года усиление конкуренции в потребительском кредитовании подвигнет банки к тому, чтобы увеличивать базу клиентов с более низким уровнем доходов и предлагать продукты, сопряженные с более высоким уровнем рисков, что может обусловить увеличение долговой нагрузки домохозяйств и повышение кредитных рисков в будущем. Впрочем, уровень долга домохозяйств в России является относительно умеренным — лишь около 12,5% ВВП в конце 2017 года против 18% в Турции, 37% в Польше и 52% в Китае, уточняют аналитики.