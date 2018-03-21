Россельхозбанк впервые сократил кредитование профильной отрасли — сельского хозяйства, при этом увеличив финансирование предприятий других секторов. На это обратила внимание газета «Коммерсант», анализируя отчетность банка по международным стандартам за 2017 год.

Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, раскрытой 20 марта, в прошлом году портфель кредитов аграриям сократился на 5,1% до 930,9 млрд рублей. Это произошло впервые с 2005 года (более ранняя отчетность банка по МСФО недоступна). Все предыдущие годы РСХБ планомерно наращивал кредитование сельского хозяйства. При этом портфель кредитов по другим отраслям за 2017 год вырос: в промышленности — почти на 35% до 175,3 млрд рублей, в нефтегазовой отрасли — на 50% до 159,5 млрд, в торговле — на 11,4% до 44,1 млрд. В результате доля кредитов сельхозпредприятиям в кредитном портфеле банка сократилась за год с 55% до 47%.

Эксперты считают, что такого рода диверсификация является как минимум среднесрочным явлением. Сокращение кредитования сельского хозяйства отражает объективную ситуацию, когда банку необходимо выходить на прибыль, а значит, повышать чистую процентную маржу, пояснил директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. «Причем делать это приходится в условиях, когда маржа в целом по банковской системе снижается», — подчеркнул он.

Согласно отчетности по МСФО, РСХБ в 2017 году показал убыток в 19,5 млрд рублей, при этом банк заканчивает с отрицательным финансовым результатом по МСФО третий год подряд. Чистые процентные доходы выросли на 12% и составили 63,3 млрд рублей.

Значительная часть кредитов РСХБ выдана предприятиям сельскохозяйственной отрасли, где риски невозврата высоки, отмечал ранее начальник отдела валидации рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков. По его словам, закладывать риски в ставку банк не может, иначе кредиты станут недоступны сельхозпроизводителям. По словам Проклова, кредитование сельского хозяйства в значительной степени связано с теми или иными госпрограммами и является низкомаржинальным. «Поэтому банк идет в те сектора экономики, которые, по его мнению, могут генерировать дополнительный процентный доход, — уточнил Проклов. — В частности, обращает на себя внимание рост кредитования промышленности и нефтегазовой отрасли».



В Россельхозбанке не согласны с мнением экспертов о смене им приоритетов. Более того, в пресс-службе банка «Коммерсанту» сообщили, что отчетность по МСФО не позволяет определить размер и долю кредитного портфеля в агропромышленном комплексе. Цифры по сельскому хозяйству не показательны, так как в АПК входит целый ряд других позиций (переработка, сельхозмашиностроение, кредитование сельского населения и т. д.), не подлежащих раскрытию во внешней отчетности. «Реальная доля АПК в кредитном портфеле, рассчитанная банком, по состоянию на 1 января составляет около 65%, — отметили в пресс-службе. — Выдачи кредитов АПК выросли в 2017 году на 7% и превысили 1,1 трлн рублей. Эти показатели — реальная характеристика работы банка с АПК». Впрочем, как изменилась доля АПК в кредитном портфеле банка с учетом опережающего роста в других секторах, в РСХБ не раскрыли.

