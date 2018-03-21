Сбербанк и «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных в России, запустили упрощенное подключение касс к оператору фискальных данных (ОФД) в рамках сервиса «Оператор фискальных данных» в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ).

Услуга доступна корпоративным клиентам Сбербанка и пользователям СББОЛ. Подключение сервиса происходит с помощью ключа активации, специального защищенного кода, что обеспечит владельцам касс надежность и безопасность обработки их данных, а также доступ к новым инструментам развития бизнеса.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, обновленный закон 54-ФЗ открыл рынок ОФД, что дало мощную основу для использования современных технологий в ритейле. Сбербанк сделал еще один шаг по упрощению работы с новыми правилами торговли для предпринимателей, и планирует в сотрудничестве с компанией «Платформа ОФД» предлагать новые действенные решения, говорится в сообщении банка.