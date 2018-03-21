Сбербанк запустил новый тариф в сервисе «Личный юрист», благодаря которому предприниматели могут получить юридические консультации в круглосуточном режиме всего за 2500 руб. в год.

Тариф «Предприниматель Лайт» позволяет получать неограниченное количество устных консультаций, как по задачам бизнеса, так и по личным вопросам. Юрист перезвонит лицу, которого вы укажете для предоставления ваших интересов в правовом споре, по запросу может принять дистанционное участие переговорах. В дополнение, у клиента есть возможность получить три рекомендации по составлению документов, две письменные консультации по интересующим юридическим вопросам, оценку судебной перспективы своей ситуации и обзор изменений законодательства по выбранной тематике.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, новый тариф разработан специально для клиентов сегмента малого бизнеса, так как юридические вопросы являются важной частью повседневной жизни бизнесмена.

Клиент может получить консультацию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю через разные каналы, включая круглосуточный телефон, электронную почту, личный кабинет, Skype и мобильное приложение. В личном кабинете предприниматель всегда может прослушать консультацию специалиста повторно, чтобы не пропустить важных деталей.

Новую услугу можно приобрести на сайте Сбербанка оплатив картой или по счету на оплату. В линейке представлены тарифы со стоимостью годового обслуживания для малого бизнеса: 2500 рублей/год, 7900 рублей/год, 11400руб./год.