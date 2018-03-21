Сбербанк предложил малому бизнесу аренду онлайн-касс для начала работы в соответствии с законом 54-ФЗ. Аренда онлайн-касс позволит значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение оборудования и решит все вопросы, связанные с установкой и обслуживанием этих устройств.

Для аренды предлагаются устройства «Эвотор», дочерней компании Сбербанка. Услуга «Аренда онлайн-касс Эвотор» включает в себя три тарифных плана: Стандарт, VIP и Премиум. Стоимость будет зависить от выбранной модели онлайн-кассы, говорится в сообщении Сбербанка.

В любой онлайн-кассе «Эвотор» предустановлено необходимое программное обеспечение для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет. Каждый клиент «Эвотора» получает доступ в магазин приложений с более чем 200 сервисами для развития бизнеса и роста прибыли: программы товарного учета и управления номенклатурой, планирования финансов и бухгалтерии, системы укрепления лояльности, продвижения бизнеса и пр.

Услугой «Аренда онлайн-касс» могут воспользоваться клиенты Сбербанка, имеющие открытый расчетный счет и использующие услугу эквайринга.