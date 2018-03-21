С начала 2018 года пользователи сервиса бесплатных объявлений «Юла» стали активнее создавать объявления об услугах аренды и размещения оборудования для майнинга в специализированных помещениях — отелях для майнинга.

В марте был зафиксирован рекордный рост числа предложений по аренде дата-центров для добычи криптовалют и майнинг-отелей, следует из доклада «Юлы». Количество таких объявлений увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичными показателями января. Примечательно, что в феврале таких предложений стало больше в два раза, если сравнивать с началом года, а средняя цена на услуги размещения снизилась на 32%.

За период с января по март средняя стоимость услуги по размещению одного слота оборудования для майнинга в таких отелях составила 3,1 тыс. рублей в месяц. Практически во всех объявлениях в указанную стоимость входит обслуживание, аренда и круглосуточное видеонаблюдение. Электричество оплачивается отдельно. Самые дешевые предложения услуг майнинг-отелей для ферм и ASIC-майнеров — в Иваново (1 тыс. рублей) и Уфе (1,5 тыс. рублей). Самые дорогие оказались в Челябинске (4,5 тыс.) и Тюмени (5 тыс. рублей).

Количество поисковых запросов «майнинг-отель» за первые две недели марта увеличилось в 9,5 раза, «отель для майнинга» — в четыре раза, «дата-центр для майнинга» — в 3,5 раза. Поиск самих майнинг-ферм с начала года активизировался в два раза.



Чаще всего объявления с услугами майнинговых отелей публиковались в Москве и Санкт-Петербурге. Далее с большим отрывом по количеству объявлений идут Челябинск и Нижний Новгород. Меньше всего предложений о размещении в дата-центрах для майнеров — в Уфе, Тюмени, Самаре, Ростове-на-Дону, Орске, Новосибирске, Кирове, Иркутске и Иваново.

