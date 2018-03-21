Крупнейшие российские ассоциации торговых компаний обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, выразив беспокойство в связи с ростом тарифов на обслуживание банковских карт. Письмо от 19 марта, копия которого есть у газеты «Коммерсант», подписали руководители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и пр. В перечисленных союзах подтвердили отправку письма.

Как пишут участники рынка, сегодня многие розничные компании по закону обязаны принимать банковские карты национальной платежной системы «Мир» . При этом ставка межбанковской комиссии в законодательстве не прописана. Определяет тарифы оператор платежной системы «Мир», дочерняя структура Банка России — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Как отмечается в письме, в зависимости от сегмента розничного рынка ставки межбанковской комиссии по таким картам могут варьироваться от 4 рублей за трансакцию до 2% от ее размера. В итоге ставка эквайринга (а значит, и расходов розничных компаний на трансакцию) по картам «Мир» может достигать 3% от стоимости товара. С учетом того, что чистая прибыль участников рынка розничной торговли достигает в среднем 2—3% от выручки, ставки, установленные НСПК, ведут к ухудшению экономического положения розничных компаний. Чем меньше по размеру участник, тем более обременительной будет для него обязанность по приему карт «Мир», указывают авторы письма.

Ассоциации считают, что если обязанность по приему банковских карт устанавливается законом, то государство и должно установить единые и прозрачные правила определения его стоимости, приняв необходимые подзаконные акты.

По оценкам НСПК, на начало 2018 года было выпущено около 31 млн карт «Мир», на долю крупнейшего эмитента — Сбербанка пришлось почти 20 млн карт.

Представитель АКОРТ Роман Черниговцев говорит, что средняя ставка на обслуживание банковских карт «довольно давно» держится выше 1,5%. При этом, по его словам, эмитенты не поясняют, почему для рынка торговли установлен столь высокий показатель. Сети также страдают от олигополии на рынке платежных систем, присутствующих в России, продолжает Черниговцев. По его словам, Visa и Masterсard, занимающие около 90% всего рынка, устанавливают высокие ставки для банковского рынка, что, естественно, негативно влияет также и на расходы торговых компаний. При этом рост объемов трансакций по конкретному магазину влечет и пропорциональное увеличение расходов сетей компаний из-за роста ставок эквайринга, отмечает он. В Visa и Masterсard не ответили на запрос «Коммерсанта».

Последние пару лет этот вопрос стоит все острее — и за счет роста безналичных платежей, и из-за увеличения эмиссии премиальных карт, расходы по которым в конечном итоге ложатся на торговые точки, говорит представитель «М.Видео» Валерия Андреева. Нерегулируемая и растущая стоимость эквайринга негативно отразятся и на производителях, добавляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, высокая ставка эквайринга закладывается в полочную цену продукции, что, в свою очередь, снижает уровень продаж и, как следствие, рентабельность российских пищевых компаний. В АКОРТ надеются, что ЦБ повлияет на ставки межбанковской комиссии платежной системы «Мир», понижение которых приведет к общему снижению цены услуг эквайринга. Европейский опыт показывает, что ставки эквайринга могут быть ниже 0,3%, говорит Роман Черниговцев.



В ЦБ заявили, что изучат предложение ассоциаций после его получения. Представитель платежной системы «Мир» заявил газете, что предложение ассоциаций носит односторонний характер и учитывает интересы только торгово-сервисных предприятий. Тарифы системы утверждены советом участников и пользователей НСПК (включает представителей ЦБ, профильных министерств, законодателей, банковского сообщества и пр.), являются сбалансированными и учитывают интересы эмитентов карт, организаций, осуществляющих их эквайринг, и торгово-сервисных предприятий, уверяет он. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова напоминает, что госрегулирование ставок межбанковских комиссий в 2011 году было внедрено в США. Результатом стали рост тарифов на банковские услуги и сворачивание бонусных программ по картам, в итоге потребители и небольшие сети только пострадали, отмечает она.