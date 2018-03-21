Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила, что намерена поощрять использование блокчейн-технологий в платежных системах, что должно повысить безопасность пользовательских данных.

По словам председателя FSC Чои Джонг-ку, финтех — это область, которая нуждается в новых технологиях, и она способна решить проблему занятости молодежи, увеличив количество рабочих мест.

FSC позволит маленьким и средним компаниям получить доступ к большему количеству данных клиентов через цифровые платежные системы, сообщает ForkLog . Регулятор надеется, что этот шаг вдохновит на создание новых продуктов и запуск новых услуг в быстрорастущем финтех-секторе.

Кроме того, правительство также планирует одобрить более доступную платежную систему «app-to-app», которая позволит пользователям совершать покупки с помощью приложений и поможет избежать лишних комиссий платежных операторов и компаний-операторов банковских карт.