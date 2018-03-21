Российская ассоциация криптовалют и блокчейна направила пояснение об отсутствии норм в законодательстве РФ, на основании которого можно ограничить распространение информации о биткоинах и криптовалюте, в адрес Саркиса Дарбиняна, ведущего юриста проекта «Роскомсвобода», партнера юридической фирмы «Центр цифровых прав», представляющей интересы владельцев ресурса Bitcoininfo.ru.

Сегодня в Верховном суде России будет рассмотрена кассационная жалоба по делу о блокировке ресурса Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других криптовалютах, уточняет ассоциация .

В своем пояснении РАКИБ поясняет, что в законодательстве РФ отсутствуют нормы, на основании которых можно ограничить распространение информации о биткоине и криптовалюхах. Кроме того, отсутствуют нормы, ограничивающие оборот биткоина и криптовалют.

До принятия нормативно-правовых актов в распоряжении предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с криптоактивами, есть позиции госорганов, которые, несмотря на то, что не имеют силы прямого действия, могут служить ориентирами для участников рынка. Эти документы направлены на предупреждение о рисках по сделкам с криптовалютой, но ни один из них не упоминает об ограничениях или запрета оборота криптоактивов в РФ.

Касательно вопроса Саркиса Дарбиняна об определении критериев денежного суррогата и определении биткоина как денежного суррогата, РАКИБ отвечает, что с точки зрения законодательства РФ в настоящий момент определенности нет.

Законом также не предусмотрена ответственность за производство и хранение денежного суррогата. Уголовным кодексом преследуется изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег - копий существующих дензнаков, а не производство собственной валюты.

Напомним, дело Bitcoininfo.ru — эта первая дошедшая до рассмотрения Верховным судом жалоба владельцев сайтов на решение о блокировке. Решение по этому процессу может стать прецедентообразующим для всех дел о блокировке сайтов о криптовалютах.

По данным «Роскомсвободы», на территории России по меньшей мере несколько десятков сайтов со словом bitcoin в названии заблокировано. Часть из них запрещена на основании решений судов, часть — по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС), которая имеет право инициировать досудебную блокировку за незаконную организацию и проведение онлайн азартных игр и лотерей.