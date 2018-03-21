Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, который до недавнего времени возглавлял розничное направление в финучреждении, войдет в правление головного банка группы — Raiffeisen Bank International (RBI), об этом сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка.



В ближайшее время его кандидатуру должен согласовать Европейский центральный банк. В RBI Степаненко будет отвечать за розничный бизнес на уровне группы.

В российском Райффайзенбанке его место займет Роман Зильбер. Новый глава розницы по России с 2013 года возглавляет управление по работе с малым бизнесом. Зильбер будет назначен членом правления, сообщила пресс-служба. До своего прихода в банковский бизнес Зильбер в конце 1999 — начале 2000 года работал редактором отдела финансов.

