Рейтинг обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля банка, его сильной позицией по капиталу, высоким качеством активов, адекватной оценкой ликвидности, удовлетворительной оценкой корпоративного управления.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило московскому банку «Российская Финансовая Корпорация» рейтинг кредитоспособности «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу и способности его генерации, высоким качеством активов, адекватной оценкой ликвидности, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении RAEX.
Как напоминают в агентстве, РФК-Банк специализируется, в частности, на расчетном обслуживании АО «Рособоронэкспорт», которое является его единственным акционером. В конце 2017 года кредитная организация была определена санатором Тимер Банка.
«Слабая оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при ограниченном уровне развития основных банковских кредитных продуктов (порядка 90% активов на 1 февраля 2018 года представлено депозитами в Банке России), а также комплекса услуг для широкого круга розничных клиентов, что в целом отражает преимущественно расчетный характер бизнеса с явной концентрацией на обслуживании денежных потоков АО «Рособоронэкспорт». Географическое развитие банка признается слабым в силу отсутствия сети подразделений, что также обусловлено узкой направленностью деятельности. С другой стороны, агентство отмечает, что в силу специализации достаточно высока вероятность административной поддержки банка в случае необходимости, однако по причине отсутствия каких-либо инфраструктурных преимуществ, которые позволили бы считать РФК-Банк уникальным в своем роде, данный аспект рейтинговой оценки не может быть оценен максимально высоко», — говорится в релизе.
В числе прочего отмечаются сильная позиция банка по капиталу с избыточными значениями нормативов достаточности капитала (Н1.0 на 1 февраля этого года — 63%, Н1.2 составляет 41%) и высокие показатели рентабельности банка (показатель ROE по РСБУ без учета СПОД за 2017 год составил 13%).
Высокое качество активов обусловлено преимущественно безрисковым характером размещения свободной ликвидности банка на депозиты в ЦБ на фоне низкого уровня кредитной активности.
Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейших кредиторов, что обуславливает ее волатильность в отдельные месяцы. При этом запас мгновенной ликвидности позволял полностью покрыть привлеченные средства на все отчетные даты прошлого и начала текущего года, в то время как два из трех крупнейших кредиторов аффилированы с банком.
Агентство считает одним из основных направлений деятельности банка в будущем развитие кредитования как на базе его собственной лицензии, так и в рамках финансового оздоровления Тимер Банка, поскольку покрытие дисбаланса между стоимостью активов и величиной обязательств санируемого банка, в том числе в той части, которая в данный момент пока не нашла отражения в официальной отчетности, только лишь за счет безрискового размещения средств, выделенных для целей санации, может быть затруднено. На данный момент указанная неопределенность во многом сдерживает рейтинговую оценку.
Нет комментариев