Промсвязьбанк предлагает способ приема платежей AliPay на устройствах торгового эквайринга. Новый функционал доступен на существующей инфраструктуре POS-терминалов, а зачисление средств происходит день в день.

Возможность поддержки технологии платежного сервиса AliPay на существующей терминальной сети банка реализована при поддержке компании OpenWay, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам Марка Баранова, начальника отдела эквайринга Промсвязьбанка, благодаря внедрению нового функционала, клиенты Промсвязьбанка получат сервис, способствующий увеличению оборота и доходов при выгодной процентной ставке за эквайринг.

Приложением AliPay пользуется 520 миллионов покупателей, а годовой оборот в 2016 году превысил оборот всех наличных денег в Китае.