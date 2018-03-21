Прокуратура Екатеринбурга отказалась проводить проверку законности оборота криптовалют на территории России. Такое решение принято в ответ на требование юриста Андрея Бельянского.

В начале года юрист попросил генпрокуратуру провести проверку законности оборота криптовалюты на территории РФ, дать правовую оценку, а также, в силу положений статьи 46 Гражданского процессуального кодекса, инициировать судебное разбирательство в защиту неопределенного круга лиц с целью недопущения распространения на территории Российской Федерации денежных суррогатов, сообщает Znak.com .

Свой запрос он объяснил тем, что в его адвокатское бюро все чаще стали обращаться люди, покупающие криптовалюты на «обменных сервисах».

Обращение юриста было перенаправлено в надзорное ведомство Екатеринбурга, от которого и поступил ответ. «В вашем обращении не содержится сведений о нарушении прав конкретных граждан… по результатам рассмотрения обращения оснований для принятия мер прокурорского реагирования на имеется», — говорится в документе.

Также в ответе прокуратуры есть ссылки на Гражданский кодекс, устанавливающий принцип свободы договора, по которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Андрей Бельянский помимо прочего затронул в письме ситуацию с биткоин-пирамидами. В прокуратуре сообщили, что перенаправили эту информацию начальнику УМВД России по Екатеринбургу.