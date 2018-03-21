Деловой журнал «Банковское обозрение» ежегодно собирает представителей финансовой отрасли, чтобы по результатам независимой экспертной оценки назвать лучших.

До 2016 года премия называлась «Банковская сфера» и в ней награждались преимущественно банки (организации, имеющие банковскую лицензию ЦБ РФ).

Зимой 2016 года прошла первая церемония награждения премией «Финансовая сфера» и с этого времени церемония награждения проходит дважды в год:

в I квартале года происходит награждение в секции «Банки и платежные сервисы»;

в IV квартале – в секции «Финансовые компании и решения».

Целями и задачами премии является поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества.

Объектами премии являются банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения и их создатели, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.

Несмотря на то, что сама церемония награждения – это светское мероприятие, важно подчеркнуть, что полугодовая подготовка, отбор и анализ номинантов, работа экспертов премии – всё это в совокупности делает «Финансовую сферу» в первую очередь профессиональным отраслевым событием.

Банки и компании, их достижения оцениваются не на основе личных и групповых восприятий объекта оценки (не по принципу «нравится — не нравится»), а с учетом экономических и технологических составляющих того или иного решения или банковского продукта.

Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой номинации.

Редакция «Банковского обозрения» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 14-и номинациях .

Посещение церемонии премии «ФИНАНСОВАЯ СФЕРА» возможно по приглашениям организатора. За всеми подробностями подготовки и проведения церемонии можно следить на официальном сайте премии.