Церемония награждения премией инноваций и достижений финансовой отрасли «ФИНАНСОВАЯ СФЕРА» (секция «Банки и платежные сервисы») за 2017 год состоится 29 марта 2018 года.
Деловой журнал «Банковское обозрение» ежегодно собирает представителей финансовой отрасли, чтобы по результатам независимой экспертной оценки назвать лучших.
До 2016 года премия называлась «Банковская сфера» и в ней награждались преимущественно банки (организации, имеющие банковскую лицензию ЦБ РФ).
Зимой 2016 года прошла первая церемония награждения премией «Финансовая сфера» и с этого времени церемония награждения проходит дважды в год:
- в I квартале года происходит награждение в секции «Банки и платежные сервисы»;
- в IV квартале – в секции «Финансовые компании и решения».
Целями и задачами премии является поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества.
Объектами премии являются банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения и их создатели, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.
Несмотря на то, что сама церемония награждения – это светское мероприятие, важно подчеркнуть, что полугодовая подготовка, отбор и анализ номинантов, работа экспертов премии – всё это в совокупности делает «Финансовую сферу» в первую очередь профессиональным отраслевым событием.
Банки и компании, их достижения оцениваются не на основе личных и групповых восприятий объекта оценки (не по принципу «нравится — не нравится»), а с учетом экономических и технологических составляющих того или иного решения или банковского продукта.
Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой номинации.
Редакция «Банковского обозрения» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 14-и номинациях.
Посещение церемонии премии «ФИНАНСОВАЯ СФЕРА» возможно по приглашениям организатора. За всеми подробностями подготовки и проведения церемонии можно следить на официальном сайте премии.
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