Общероссийский народный фронт направил в Банк России письмо с просьбой рассмотреть инициативы ОНФ в сфере регулирования страхования жизни и здоровья , оформляемого заемщиками при получении кредитов. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в организации.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, навязанное страхование жизни и здоровья при получении кредита давно стало неотъемлемой и существенной составляющей заработка банков. «При этом особенно обременительно для потребителя присоединение к коллективному договору страхования, — подчеркнул он. — Плата взимается вперед за весь период страхования, который может составлять несколько лет. Воспользоваться «периодом охлаждения» коллективная схема не позволяет, а в случае досрочного исполнения кредитного договора от уплаченной страховой премии вам ничего не вернут».

По данным ЦБ за IV квартал 2017 года, жалобы на навязывание дополнительных услуг при потребительском кредитовании заняли второе место среди всех поступивших жалоб, их доля составила 23% от зарегистрированных обращений по проблемам потребительского кредитования.

Для разрешения сложившейся ситуации в ОНФ разработали поправки к законодательству. В частности, предлагается распространить «период охлаждения» (время, в течение которого заемщик может бесплатно отказаться от страховки) на договоры коллективного страхования. В рамках индивидуального страхования сейчас «период охлаждения» составляет 14 календарных дней. Однако он не применяется, если клиент присоединяется к договору коллективного страхования, который был ранее заключен между страховой компанией и банком. Также предлагается законодательно определить минимальный набор рисков, включаемых в договор коллективного страхования, ввести запрет на заключение таких договоров на срок более одного года (даже если потребительский кредит выдается на больший срок) и на взимание банками комиссии за подключение заемщиков к договорам коллективного страхования. А также закрепить права заемщика на возврат части страховой премии в случае досрочной выплаты кредита.

В ЦБ не прокомментировали предложения ОНФ, однако сообщили, что в настоящее время Минюстом с учетом предложений Банка России подготовлены законодательные поправки в части регулирования коллективного страхования. При этом указанные поправки частично повторяют предложения ОНФ. В ЦБ также считают нужным устанавливать право заемщика при досрочном возврате кредита потребовать возврата уплаченного банку вознаграждения за страховку за вычетом той части, которая соответствует периоду фактического действия договора страхования. Кроме того, проектом должно предусматриваться установление права застрахованного лица потребовать исключения из числа застрахованных лиц в течение определенного срока с возвратом всей суммы (по аналогии с «периодом охлаждения»).

Эксперты в целом поддерживают предложения ОНФ. Как отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, ряд предложенных инициатив изначально исходили от страхового сообщества. «Ранее мы уже формировали предложение о распространении «периода охлаждения» на коллективные договоры страхования, — говорит Юргенс. — По нашим оценкам, в банках свыше 70% договоров приходится именно на коллективные схемы; конечно, условия по ним не должны быть драконовскими».

Однако запрет взимания кредиторами платы за подключение к договорам страхования экспертам кажется чрезмерным. «Комиссионное вознаграждение — это обычная практика при продаже страховки, — отмечает Юргенс. — Тут важно, чтобы комиссия не равнялась 90% страховой премии, а была адекватной». По мнению исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, запрет взимать комиссию при коллективных договорах нанесет существенный удар по доходности некоторых банков, так как на них может приходиться до 50% от всех продаж страховок банком. Любые такие изменения должны быть постепенными, чтобы участники рынка могли подготовиться, добавляет он.



По словам Климова, финансовый рынок ищет лазейки, чтобы сохранить доходы от коллективного страхования жизни и здоровья заемщика, и важно, чтобы предложенный набор мер рассматривался в комплексе. «Только в случае распространения «периода охлаждения» на коллективные договоры страхования одновременно с запретом на взимание банком комиссионных при заключении такого договора потребителю будут возвращены деньги, взятые за страхование, в полном объеме, — поясняет он. — А запрет на заключение такого страхового договора на срок больше года и законодательное закрепление права заемщика на возврат части страховой премии при досрочном исполнении кредитного договора — ограничения абсолютно обоснованные и справедливые. Потребитель не должен платить «за воздух».

