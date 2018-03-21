Министры иностранных дел ЕС обсуждали возможность включения в санкционный список россиян, которые организовали в Крыму голосование по выборам президента РФ в прошедшее воскресенье. Об этом сообщил СМИ министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс.

«Те, кто организовывал выборы там (в Крыму. — Прим. Банки.ру), могут стать целью (санкций. — Прим. Банки.ру). Почему бы и нет? Это было упомянуто», — подтвердил он.

Министры обменялись мнениями о новых санкциях против России также в связи с делом Скрипаля в Великобритании. По словам главы литовского МИДа, британский министр Борис Джонсон не обращался к ЕС с просьбой наложить санкции на Россию из-за этого инцидента. Однако Линкевичюс не исключил, что санкции могут быть расширены, если Россия не будет сотрудничать с британским следствием. Один из вариантов, который может быть рассмотрен министрами, — введение запрета на получение виз в ЕС и замораживание активов для россиян, участвующих в деле Скрипаля.

Как отмечает Линкевичюс, греческий министр был единственным, кто активно возражал против обвинений Лондона в отношении России по этому делу. Он предостерег коллег от поспешных выводов, до того как все доказательства будут опубликованы.

Министры ЕС официально обсудят отношения с Россией на своей следующей встрече в апреле. Лидеры ЕС также обсудят Россию на саммите в четверг в Брюсселе.



По данным СМИ, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества; по версии британской стороны, речь идет о «Новичке». Власти королевства обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Позже МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломатов , закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

