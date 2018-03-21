Казначейство в следующие два года должно стать полноценной платежной системой, а также взять на себя роль централизованной бухгалтерии для правительства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.



«К 2021 году Казначейству предстоит стать единой централизованной бухгалтерией для правительства и федеральных органов власти», — заявил Силуанов в ходе коллегии Федерального казначейства.

По словам министра, до конца 2018 года планируется произвести подготовительные мероприятия для перевода на централизованный учет в казначействе не менее десяти органов власти уже с 1 января 2019 года.

В следующие несколько лет перед Казначейством стоят следующие задачи: повысить эффективность бюджетных расходов и снизить издержки. Для этого в платежной сфере деятельности Казначейству необходимо запустить систему казначейских платежей, рассказал глава Минфина.

По его словам, в Банке России в 2019 году должен быть открыт единый казначейский счет для обслуживания всех клиентов Казначейства, а уже в 2020-м орган должен перенести все открытые ему счета из ЦБ в Казначейство и стать полноценной платежной системой в сфере бюджетных расчетов.

«Система казначейских платежей позволит сократить сроки осуществления расчетов бюджета, что поможет существенно увеличить оборачиваемость бюджетных средств. Напомню, что сейчас срок зачисления средств из бюджета в бюджет занимает три дня. Мы должны сделать все необходимое, чтобы платежи осуществлялись и проходили в режиме реального времени», — подчеркнул министр.

Федеральное казначейство обеспечивает исполнение и обслуживание бюджета, в его функции также входит контроль за ведением операций с государственными средствами. Так, например, с нынешнего года Минфин планирует вводить казначейское сопровождение в регионах, долговая нагрузка которых достигает 140% собственных доходов (такая схема уже действует в Костромской области и Хакасии). Согласно положению о казначействе, оно открывает счета по учету средств федерального бюджета в Центробанке и кредитных организациях.

Главные задачи для Казначейства — повышение качества госуправления, увеличение производительности труда и повышение эффективности самой службы, отметил Силуанов. Еще одно приоритетное направление работы Казначейства — повышение качества управления государственными финансами, указал министр.