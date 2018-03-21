Налоговая система России нуждается в «определенной настройке», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание по экономическим вопросам.



Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. По его словам, налоговая система должна обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и при этом стимулировать экономический рост. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его министерство в ближайшее время представит предложения по настройке налоговой системы России, которые позволят перенести часть нагрузки на бизнес с прямых на косвенные налоги.

«Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе те, которые вытекают из послания президента. Налоговой системе действительно нужна определенная настройка. Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: она, с одной стороны, пополняет бюджет, с другой стороны, она должна стимулировать и структурные сдвиги. И вот баланс этих двух подходов — самая сложная задача, с которой, наверное, приходится в этой сфере работать правительству РФ», — передает его слова РИА Новости.

Среди задач премьер-министр обозначил, в частности, принятие решения по завершению налогового маневра в нефтяной отрасли.



«Еще одно важное направление, о котором мы с вами все время говорим, — это навести порядок в системе различных льгот и изъятий, которые вводились федеральными решениями, но в отношении региональных местных налогов. Мы договаривались в целом использовать механизм двух ключей, чтобы регионы могли в большей степени влиять на собственную налоговую базу. При этом, конечно, руководители субъектов должны ставить во главу угла интересы развития всего региона, своих территорий, а не просто фискальные задачи», — продолжил Медведев.

Кроме того, по его словам, нужно продолжать работу в сфере налогового администрирования: совершенствовать информационное взаимодействие между налоговыми и таможенными органами, внедрять механизмы маркировки и отслеживания товаров, а также бороться с серыми схемами, которые помогают уйти от налогов. «В конечном счете это будет помогать нормальному, то есть легальному бизнесу», — подытожил глава правительства.