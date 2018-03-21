Со­зда­те­ли игры CryptoKitties со­об­щи­ли об успеш­ном за­вер­ше­нии пер­во­го ра­ун­да венчурного финансирования, в рамках которого было собрано $12 млн.

Воз­гла­ви­ли раунд фи­нан­си­ро­ва­ния венчурные фирмы Andreessen Horowitz, Union Square Ventures. В число инвесторов проекта также вошли Digital Currency Group, основатель AngeList Наваль Равинкат, сооснователь Coinbase Фред Эрсам и дру­гие, сообщает ForkLog .

По словам разработчиков, у крип­то­игр боль­ше пер­спек­тив, чем у крип­то­ва­лют.

«Стан­дарт ERC-721, использованный нами при со­зда­нии CryptoKitties, более активно на­це­лен на ин­но­ва­ции, чем ERC-20. Это мы до­ка­жем это в 2018 году, когда обойдем про­шло­год­ние по­ка­за­те­ли ERC-20 со всеми его ICO и но­вы­ми крип­то­про­ек­та­ми», - заявили они.