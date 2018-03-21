Собранные средства пойдут на расширение команды CryptoKitties.
Создатели игры CryptoKitties сообщили об успешном завершении первого раунда венчурного финансирования, в рамках которого было собрано $12 млн.
Возглавили раунд финансирования венчурные фирмы Andreessen Horowitz, Union Square Ventures. В число инвесторов проекта также вошли Digital Currency Group, основатель AngeList Наваль Равинкат, сооснователь Coinbase Фред Эрсам и другие, сообщает ForkLog.
По словам разработчиков, у криптоигр больше перспектив, чем у криптовалют.
«Стандарт ERC-721, использованный нами при создании CryptoKitties, более активно нацелен на инновации, чем ERC-20. Это мы докажем это в 2018 году, когда обойдем прошлогодние показатели ERC-20 со всеми его ICO и новыми криптопроектами», - заявили они.
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