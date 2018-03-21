Криптовалютная биржа Bittrex сообщила, что 30-го марта 82 альткоина будут удалены с биржи и клиенты должны вывести эти альткоины со своих депозитов до указанной даты.

Таким образом, на площадке будут представлены только те токены, которые соответствуют правилам криптобиржи и имеют должным образом функционирующие блокчейн и кошелек, сообщает Altcoin .

Список токенов, которые будут удалены: 8BIT, ADC, AM, AMS, APEX, ARB, BITS, BITZ, BLC, BOB, BSTY, BTA, CCN, CRBIT, CRYPT, DAR, DGC, DRACO, DTC, FC2, FRK, FSC2, GEMZ, GHC, GP, GRT, HKG, HYPER, HZ, J, KR, LXC, MAX, MEC, METAL, MND, MTR, MZC, NAUT, NET, NEU, NTRN, OC, ORB, PRIME, PXI, ROOT, SCOT, SCRT, SFR, SLG, SLING, SOON, SPRTS, SSD, STEPS, STV, SWING, TES, TIT, TRI, TRK, U, UFO, UNIQ, UNIT, UNO, UTC, VIOR, VIRAL, VP, WARP, XAUR, XBB, XC, XCO, XDQ, XPY, XQN, XSEED, XTC и YBC.

У 28 из этих 82 альткоинов имеется нерабочий блокчейн или кошелек, который не позволяет выводить средства. Другие токены будут удалены из листинга по причине их низкой ликвидности.