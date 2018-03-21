Исследователи из Университетов Аахена и Франкфурта обнаружили, что в сети биткоина помимо финансовой информации хранится около 1600 других файлов.

Из обнаруженных, 7 файлов нарушают авторские права: в них содержатся отрывков из разных whitepaper, приватный ключ RSA, секретный ключ ПО и ключ ко взлому защиты от копирования DVD. Также блокчейн биткоина хранит свадебные фотографии и снимок людей с указанием их онлайн-псевдонимов.

Среди файлов обнаружена копия дипломатических телеграмм США, утечка которых произошла через WikiLeaks в 2010 году, и новость о демонстрации в Гонконге в 2014 году, сообщает Anycoin .

609 транзакций включают в себя записи чатов, электронной переписки, сообщений на тематических форумах, включая полное раскрытие персональной информации пользователей.

Также некоторые файлы в блокчейне биткоина содержат противозаконную информацию и 274 ссылки на подобные ресурсы, 142 из которых ведут на сервисы в дарквебе.

По мнению исследователей, по законам таких стран, как Германия, Великобритания и США, использование блокчейна с запрещенным контентом может быть истолковано как серьезное правонарушение, что ставит под угрозу весь криптовалютный рынок.