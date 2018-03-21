Рекрутинговая компания Antal и сервис онлайн-кредитования «Е заем» проанализировали состояние рынка труда в финансовой сфере по итогам 2017 года. Согласно данным исследования, своей работой довольны 66% опрошенных сотрудников финансовых компаний, тогда как по рынку труда в целом эта доля составила 68%. Больше всего респондентов из финансового сектора не устраивают зарплаты, а также соотношение нагрузки и вознаграждения. При этом в 2017 году сотрудники финансовых компаний стали быстрее находить работу.



Удовлетворенность работой

В 2017 году более половины респондентов в финансовых компаниях — 66% — в целом были удовлетворены своей работой. Больше всего они довольны отношениями в коллективе (72% полностью или скорее удовлетворены) и отношениями с руководством (73%). Негативнее всего они оценивают компенсационный пакет и соотношение нагрузки и вознаграждения — всего 39% и 35% полностью или скорее удовлетворены этими аспектами работы.

В среднем по рынку труда своей работой удовлетворены 68%, 72% довольны отношениями в коллективе, чуть меньше — 70% — отношениями с руководством. 48% и 46% соответственно удовлетворены компенсационным пакетом и соотношением нагрузки и вознаграждения.

Сменить работу в прошлом году хотели 53% опрошенных сотрудников из финансового сектора, а в 2016-м таких было на 12 процентных пунктов больше (65%).

Уровень зарплат

В 2017 году у 35% опрошенных сотрудников финансовых компаний выросли зарплаты, а годом ранее — у 36%. При этом на общем рынке труда в 2017 году вознаграждение выросло у 44% респондентов, а в 2016-м таких было 43%.

«Сегодня банковская сфера уже не так интересна соискателям, как 10—15 лет назад. И банкир — не единственная престижная профессия, выбор стал огромный. Работа в банках потеряла былую привлекательность из-за нестабильной ситуации в отрасли. У всех на слуху постоянный отзыв лицензий у банков. Когда соискатели постоянно слышат о том, что тот или иной банк закрывается, из-за чего люди теряют работу, доверия ко всей отрасли становится меньше. Банков стало меньше, а многие банковские профессии отпали за ненадобностью или их количество сокращается (например, операционисты), что приводит к повышению конкуренции на рынке труда за оставшиеся рабочие места», — сказала эксперт банковской практики рекрутинговой компании Antal Татьяна Баклагова.

При этом зарплаты в отрасли не такие высокие. Сейчас лидирующие индустрии изменились, например зарплаты в IТ намного выше и привлекательнее, чем в банковском секторе. А трудоустройство в фармацевтической компании гарантирует намного больше стабильности, считает она.

Бонусы

О получении бонусов в 2017 году рассказали 57% опрошенных сотрудников финансового сектора, тогда как по рынку в целом таких было 55%. Годом ранее — в 2016 году — бонусы получили 54% и 55% респондентов соответственно.

Поиск работы

Исследование показало, что в 2017 году сотрудники финансового сектора стали быстрее находить работу. Доля респондентов, которые в 2017 году смогли трудоустроиться менее чем за три месяца, составила 51%, что на 6 п. п. больше, чем в 2016-м. При этом во всех профобластях в целом в прошлом году таких сотрудников было 59%. То есть находить работу сотрудники финансовых компаний стали быстрее, но от рынка в целом они по-прежнему отстают.

«Сотрудники финансового сектора реже остальных указывали, что довольны своей работой, и их можно понять. Прошлый год был крайне непростым для этого бизнеса, особенно для банковского сегмента — более 60 кредитных организаций лишились лицензии. Конечно, все это не добавило позитива сотрудникам остальных компаний, тем более на фоне стагнации экономики. Однако по сравнению с прошлым годом гораздо меньшая доля сотрудников хотела сменить работу, и я думаю, что это также вызвано турбулентностью на рынке — появилось много тех, кто потерял работу из-за отзывов лицензий, и в таких условиях логично держаться за то, что имеешь», — отмечает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова.