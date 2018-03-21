Новикомбанк предоставил Государственной Транспортной Лизинговой Компании кредит в размере 100 млн долларов. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, ее инвестиционных и других проектов, указано в сообщении ГТЛК.

ГТЛК реализует программы государственного значения: программу развития аренды отечественных самолетов SSJ 100, программу развития лизинга вертолетов для санитарной авиации, проект локализации производства самолетов L-410, программу строительства паромов для сообщения острова Сахалин с материковой частью России, программу энергоэффективности на транспорте.

«Партнерство с крупнейшей лизинговой компанией России имеет большое значение для банка, имеющего статус опорного банка отечественной промышленности. Финансируя проекты ГТЛК, Новикомбанк способствует развитию транспортного комплекса страны, в том числе и лизингу отечественной авиатехники и водного транспорта», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

На прошлой неделе ГТЛК также сообщила о заключении соглашения с Евразийским банком развития о рефинансировании затрат на строительство нефтеналивных танкеров класса «река — море» типа RST54 (три единицы) и типа RST27 (две единицы) на ОАО «Окская судоверфь». Кредит в размере 50,2 млн долларов предоставляется сроком на 5,5 года.

Новые танкеры строились по технологиям, соответствующим требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов. После завершения строительства танкеры были переданы в финансовый лизинг ООО «БФ Танкер» для перевозки мазута и других нефтепродуктов по российским водным путям.

По оценкам экспертов ЕАБР, эксплуатация судов позволит увеличить экспорт российских товаров. Дополнительный объем валового выпуска в смежных отраслях экономики, генерируемый на время строительных работ, а также во время эксплуатации судов, составит 111,65 млн долларов.



За восемь лет реализации проекта, включая период строительства танкеров на российской верфи, совокупный объем валового выпуска составит около 202 млн долларов, или порядка 25 млн ежегодно. Кроме того, при эксплуатации танкеров будут созданы десятки новых рабочих мест.

