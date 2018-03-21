Президент — председатель правления Сбербанка России Герман Греф не видит признаков возможности возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования .

«По потребительским кредитам мы сделали сравнение — и с нами самими образца 2008 года, и с развивающимися странами — пока мы не видим даже признаков возможности возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, по ипотеке виден рост примерно в два раза. «Совершенно безопасно, там никаких проблем нет», — заявил Греф.



Глава Сбербанка рассказал, что если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, то пока это «не критичная история». «За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой», — считает Греф.



«Что касается малого бизнеса, то в прошлом году тоже был очень серьезный сдвиг. Мы в прошлом году приняли решение о том, что открытие счета и все операции в течение первого года для малого бизнеса происходят бесплатно. Мы сделали специальный продукт, который называется «Быстрый старт», и это привело к тому, что огромное количество предпринимателей стали открывать счета и пользоваться нашими услугами», — сказал предправления

«В целом мы «как бы» потеряли на каждом клиенте порядка 35—40 тысяч рублей, но на самом деле мы видим, что это поддержка при старте, и на втором—третьем годах (с учетом) комиссионных доходов от них для нас это выгодно — мы, в конце концов, в течение трех лет эти деньги так или иначе возвращаем», — подытожил он.