Сбербанк не собирается приобретать негосударственный пенсионный фонд «Будущее», сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах общественного совета при Минэнерго.

«Нет, никаких планов по покупке нет», — сказал он в ответ на вопрос, собирается ли Сбербанк покупать НПФ «Будущее».

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что акционеры НПФ «Будущее» ведут активные переговоры о его продаже НПФ «Сбербанк». По словам одного из собеседников, к продаже фонда акционеров подталкивает регулятор. Как отметил другой источник издания, акционеры НПФ «Будущее» готовят сейчас документы к подаче в ФАС для одобрения сделки.