Эксперты РАКИБ прогнозируют, что мировой рынок ICO в 2018 году может вырасти в 2,7-4 раза и составит $10-15 млрд.

По данным исследования ассоциации, в 2017 году объем привлеченных средств в ходе ICO составил около $3,6 млрд, что в 37,5 раза больше, чем годом ранее. По мнению специалистов, на объемы ICO повлияли такие факторы, как законодательные ограничения на операции с криптовалютами в странах Азии, сообщает ТАСС .

Вице-президент РАКИБ Денис Душнов считает, что самыми ожидаемым в текущем году является ICO Telegram. В ходе первого раунда предпродаж проекту Павла Дурова удалось привлечь $850 млн, за второй раунд эту сумму планируется удвоить. На 2018 год запланировали ICO также правительство Венесуэлы и компания Kodak.

В случае легализации криптовалюты в России будут сняты репутационные риски перед инвесторами. «На ICO могут выйти hi-tech компании из неблокчейн экономики и даже из реального сектора», — отмечается в исследовании.

При этом, считает Душнов, если на законодательном уровне будут приняты ограничения по сумме инвестиций неквалифицированных инвесторов в рамках ICO (не более 50 тыс. рублей), то часть инвесторов может уйти на конкурирующие рынки и зарубежные юрисдикции.